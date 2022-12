Qatar 2022, Olanda ai quarti: super Dumfries, 3-1 agli Usa

03 dicembre 2022 a

Missione compiuta per Louis Van Gaal: l'Olanda batte 3-1 gli Stati Uniti ed è la prima squadra a qualificarsi ai quarti dei Mondiali in Qatar. Gli Oranje di fatto mettono al sicuro la gara già nel primo tempo, con le reti di Depay al 10' e di Blind al 46'. Due reti in fotocopia, al Khalifa International Stadium di Doha, nate entrambe da un grande spunto sulla destra di Dumfries che ha messo in area palloni solo da spingere in rete. Per gli Usa, che nel Gruppo B avevano ben impressionato pareggiando con l'Inghilterra, Pulisic manca una grande occasione.

Nella ripresa, arriva la reazione degli americani che provano a riaprire tutto al 76', con un fortunoso gol di Wright che batte Noppert con un tanto beffardo quanto involontario pallonetto sul secondo palo. Ma l'Olanda mantiene i nervi saldi e soprattutto un grande spirito offensivo: è il migliore in campo, l'interista Dumfries, a mettersi in proprio e chiudere i conti segnando il tris all'81', con un gran destro incrociato al volo sottomisura. Ora a Van Dijk e compagni non resta che sedersi comodamente in poltrona e assistere in tv alla partita tra Argentina e Australia, dalla quale uscirà la loro avversaria ai quarti di finale.