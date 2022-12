Qatar 2022, il Senegal perdona, l'Inghilterra no: incrocio da brividi con la Francia

04 dicembre 2022 a

Kane si sblocca, Bellingham illumina e si candida a miglior centrocampista di questo Mondiale, la difesa ancora una volta tiene la porta inviolata. L'Inghilterra travolge un Senegal sprecone, sparito dal campo dopo il vantaggio di Henderson, e prosegue il proprio cammino in Qatar. Anche se il difficile per la squadra di Southgate arriva adesso, a cominciare dalla sfida, un classico del calcio europeo, con la Francia di Mbappé nei quarti di finale. La Nazionale dei Tre Leoni non brilla nella prima mezz'ora, dove anzi i rimpianti sono tutti per la selezione africana, ma spicca per cinismo. I due tiri verso lo specchio nel primo tempo di Henderson e Kane si tramutano in gol e spianano la strada agli inglesi, che nella ripresa passeggiano contro ciò che resta di un Senegal calato fisicamente e fiaccato nello spirito, soprattutto dopo il tris di Saka.

Il 3-0 dell'Al Bayt Stadium in parte è però un risultato bugiardo. Perché per oltre trenta minuti Kane e compagni faticano a trovare sbocchi, complice l'ottima fase difensiva di Koulibaly e soci. Foden, che complice l'assenza per motivi personali di Sterling si ritrova a sorpresa in campo dal 1', e Saka non riescono a creare superiorità numerica. Il grande pressing e la fisicità del Senegal mettono paura poi agli inglesi, che a parte uno sterile possesso palla combinano poco. Dopo lo spavento iniziale di Dia, chiuso da Maguire, l'attaccante della Salernitana si rende nuovamente pericoloso in girata al 23', quando trova l'opposizione di Stones; la palla resta in area ma Sarr spara altissimo complice anche l'uscita disperata, ma non fallosa, di Pickford. Il portiere si fa trovare pronto dieci minuti più tardi anche sulla conclusione, da posizione defilata, ancora di Dia.

Il Senegal perdona, l'Inghilterra no, perché negli ultimi minuti del primo tempo la gara cambia. E in sostanza si decide. Bellingham dopo una buona combinazione dei compagni sull'out sinistro ha spazio per attaccare la profondità, tocca indietro per Henderson che in corsa non sbaglia e sblocca il match. La squadra di Cisse, in panchina regolarmente dopo l'influenza della vigilia, sbanda e va in conclusione. I ragazzi di Southgate percepiscono le difficoltà dell'avversario e ne approfittano: Kane spara alto al 41' dopo un bell'affondo di Saka, poi in pieno recupero riesce a sbloccarsi battendo Mendy con una conclusione potente su assist di Foden dopo l'ennesima cavalcata di Bellingham.Nella ripresa la musica non cambia, il Senegal ha perso la verve del primo tempo, prova ad attaccare ma senza convinzione. L'Inghilterra si difende con ordine e cerca di ripartire in velocità, come avviene al 12' quando Foden si scatena e tocca per Saka che supera il portiere con uno scavetto. La partita di fatto si chiude qui, la mezz'ora restante diventa un modo per far rifiatare qualche big e iniziare, virtualmente, a preparare la supersfida dei quarti con la Francia. Contro cui, inevitabilmente, servirà qualcosa in più per provare a sognare ancora.