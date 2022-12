Cristiano Ronaldo, tam-tam impazzito: contro la Svizzera... una fine rovinosa?

06 dicembre 2022 a

“Nessuno sopporta Cristiano Ronaldo”. Titola così La Repubblica su CR7, che fa parlare ancora di sé. Anche lunedì, alla vigilia dell’ottavo contro la Svizzera (oggi alle 20 italiane), s’è parlato solo di lui, dell’accordo imminente con gli arabi dell’Al Nassr per 200 milioni (ma dal suo staff fanno sapere che il ragionamento verrà completato a Mondiale concluso), dei sondaggi che raccontano di come in patria stia rapidamente tramontando il suo appeal nei confronti dei tifosi: nell’ultimo sondaggio di A Bola lo sgradimento verso la titolarità dell’ex Juve contro la Svizzera è salito al 70%. Mendes, in conferenza stampa, ha persino parlato della possibilità che in questo snodo decisivo vada in panchina e infine del muso lungo messo su dopo la sostituzione contro la Corea.

Santos contro Ronaldo: “La scenata con la Corea? Non mi è piaciuta”

“Non ce l’avevo con Santos, ma con un coreano che mi diceva di uscire in fretta”, aveva detto Cristiano per giustificare la sua stizza, però poi le telecamere hanno ricostruito la scena per intero, scandagliato espressioni e labiali e infine certificato che stava in polemica con la panchina, alla quale ha sibilato un “avete sempre fretta di farmi uscire”, contestando la terza sostituzione in tre partite, evento per lui inaudito oltre che inedito. Santos se l’è presa, s’è sentito tradito due volte, non l’ha nascosto: “In campo avevo pensato fosse una questione con quel coreano — ha detto il c.t. — Ma poi ho guardato le immagini e quello che ho visto non mi è piaciuto. Non mi è piaciuto per niente”.

In molti sostengono Ramos contro la Svizzera

Da qui il dubbio sulla presenza di Ronaldo, da 18 anni data per scontata: persino la più indiscutibile delle certezze sta appassendo assieme alla carriera dell’uomo che vuole un posto nella storia. E che ora in patria non è gradito, tanto che in molti sostengono la candidatura di Ramos contro la Svizzera, il giovane centravanti altruista del Benfica.

