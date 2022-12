Qatar 2022, Cristiano Ronaldo lascia la Nazionale? Il faccia a faccia con il ct

09 dicembre 2022 a

L’esclusione con la Svizzera ha fatto infuriare non poco Cristiano Ronaldo, suscitando enorme clamore: il c.t. lo aveva annunciato poco velatamente già nella conferenza della vigilia, indicando anche il motivo della sua probabile scelta. Non gli era piaciuto un atteggiamento di CR7, finito in mondovisione, al momento della sostituzione con la Corea del Sud quando al 65′ mentre usciva dal campo, il fenomeno lusitano si era lasciato andare in commenti poco lusinghieri. Poi con gli elvetici la tripletta di Gonçalo Ramos, che lo ha sostituito dal 1’, e un Ronaldo nervosissimo che al fischio finale, dopo la vittoria per 6-1, se ne è andato negli spogliatoi mesto.

Ronaldo, sfogo anche dopo la vittoria con la Svizzera

Secondo il quotidiano Record, Ronaldo avrebbe affrontato il ct, accusandolo di essersi ‘inchinato' all'opinione pubblica e minacciando di non andare nemmeno in panchina e di lasciare la Nazionale. Alla fine però ha avuto ragione Santos: Ronaldo si è presentato regolarmente in campo con la pettorina dei sostituti e ha atteso il suo turno per giocare, entrando solo al 73′ a risultato oramai acquisito. Problema risolto? Tutt’altro. CR7 non si è voluto allenare il giorno dopo la sfida contro la Svizzera, quando avrebbe dovuto farlo con i sostituti, restando in palestra con i titolari, dimostrando ancora una volta il proprio dissenso alle scelte del c.t.

La nota della Federazione calcistica portoghese

Com'era prevedibile, però, a ridosso delle ultime indiscrezioni è arrivata anche la nota della Fpf (la Federazione calcistica portoghese) che ha voluto chiarire, smentendo, la reale situazione attorno alla squadra e a Cr7: "Cristiano Ronaldo fornisce ogni giorno un contributo unico al servizio della Nazionale e del Paese — è scritto nella nota — che va rispettato e che attesta l'indiscutibile grado di impegno in Nazionale” E ancora: “Il grado di dedizione del giocatore con più presenze nel Portogallo è stato nuovamente dimostrato, se necessario, nella vittoria contro la Svizzera, negli ottavi di finale del Mondiale 2022. La squadra nazionale – giocatori, allenatori e staff Fpf – è, come lo è stata sin dal primo giorno, pienamente impegnata ed entusiasta nella preparazione di quella che il Paese vuole diventi la migliore partecipazione di sempre del Portogallo a una Coppa del Mondo".