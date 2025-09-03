Lisbona, la funicolare Gloria deraglia: è una strage

Panico, sangue e orrore a Lisbona: l'iconica funicolare Gloria, una delle attrazioni più celebri della capitale del Portogallo, è deragliata e si è schiantata contro un edificio in Rua da Glória, vicino ad Avenida da Liberdade: sono 15 i morti, con diversi feriti.

Una scena apocalittica, con i corpi delle vittime incastrati tra macerie e lamiere. "Lisbona è in lutto", sono state le poche, commosse parole del sindaco Carlos Moedas accorso sul posto: "E' una tragedia che non è mai accaduta nella nostra città. E' il momento dell'azione e dell'aiuto. Ringrazio tutti voi per la risposta in pochi minuti. L'unica cosa che posso dire è che è un giorno molto tragico".

L'incidente è avvenuto poco dopo le 18 e la causa del deragliamento è al momento sconosciuta. Uno dei cavi che reggevano la struttura avrebbe ceduto e il veicolo è precipitato andando a sbattere su uno degli edifici adiacenti alle rotaie. La zona centrale è molto frequentata anche da pedoni e avventori degli stabilimenti vicini. Il Presidente della Repubblica portoghese, Marcelo Rebelo de Sousa, ha subito reagito con un messaggio sulla pagina ufficiale della Presidenza della Repubblica, esprimendo "profondo cordoglio", in particolare "per i morti e i feriti gravi".

La funicolare, classificata nel 2002 come monumento nazionale, collega Praça dos Restauradores al Barrio Alto ed è una delle principali attrazioni turistiche di Lisbona, dal momento che trasporta oltre tre milioni di passeggeri all'anno.

Le immagini provenienti dal luogo della tragedia mostrano il mezzo, che trasporta le persone su e giù per una collina nella capitale portoghese, gravemente danneggiato e riverso su un lato, con operatori di emergenza che tirano fuori persone dalle macerie. La Farnesina si è mobilitata subito dopo il deragliamento: a quanto si è appreso, l'ambasciata d'Italia a Lisbona è in contatto con le autorità locali e sta conducendo verifiche sull'eventuale presenza di italiani.



