Qatar 2022, la foto-scandalo di Argentina-Olanda: dopo l'ultimo rigore...

Quello che è accaduto in Argentina-Olanda continua a far discutere. A quanto pare la sportività è rimasta negli spogliatoi. I giocatori dell'Olanda per tutta la durata dei calci di rigore hanno costantemente disturbato i giocatori dell'Albiceleste che da centrocampo hanno percorso i metri che li separavano dal dischetto in area.

Non basta la rimonta, Olanda battuta ai rigori: l'Argentina vola in semifinale

Una pratica portata avanti per tutti e cinque i rigoristi dell'Argentina che hanno dovuto controllare la pressione e la rabbia mentre si accingevano a battere i rigori. Ma a quanto pare, all'ultimo penalty, quello decisivo realizzato da Lautaro Martinez, qualcosa è andato per il verso sbagliato e la situazione si è rovesciata.

"Messi?". Van Dijk sbrocca: la domanda che fa calare il gelo

Nel senso che gli argentini hanno dato sfogo alla rabbia repressa passando però questa volta loro dal lato della poca sportività. Infatti appena la palla di Martinez ha varcato la linea di porta sono scattati gestacci e urla contro i giocatori Olandesi. Otamendi e qualche altro compagno hanno irriso gli avversari con gesti e parole che di certo non sono state digerite dagli olandesi che hanno poi dato vita a una rissa proprio mentre gli argentini festeggiavano l'accesso alla semifinale. Ora l'Albiceleste dovrà vedersela con la Croazia che ha fatto fuori il Brasile. Una semifinale affatto scontata che potrebbe riservare grandi sorprese.