Ronaldo, finale drammatico: cosa ha fatto dopo la sberla del Marocco  

Giornata da dimenticare per Cristiano Ronaldo. Il suo Portogallo è stato eliminato ai Quarti di finale dei Mondiali dal Marocco, che così vola dritto in semifinale. Il campione ha lasciato in lacrime l’Al-Thumama di Doha. Un addio amaro a quello che forse potrebbe essere il suo ultimo Mondiale. Il suo ingresso in campo nel secondo tempo non è riuscito a cambiare il risultato della partita.

In Qatar il Marocco fa la storia e vola in semifinale: il Portogallo battuto 1 a 0

Mentre decine di migliaia di tifosi dei Leoni dell’Atlante esultavano con grida di felicità e festeggiamenti nello stadio Al-Thumama, celebrando la storica qualificazione alle semifinali, il 37enne fuoriclasse è uscito in lacrime dal campo, coprendosi il volto con la mano e andando dritto verso gli spogliatoi. Grande delusione per il campione portoghese. La sua rappresenta l'immagine simbolo della sconfitta del Portogallo. Sui social il video del campione in lacrime è già diventato virale.

Nonostante il finale amaro, Ronaldo - come spiega Repubblica - ha segnato un altro record oggi: le sue presenze in nazionale sono salite a 196, dopo l'ingresso in campo al 51' al posto del centrocampista Ruben Neves, mentre la sua squadra era in svantaggio per 1-0, risultato poi diventato definitivo. Ora Ronaldo condivide questo primato con il kuwaitiano Bader al-Mutawa.