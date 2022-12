Francia-Inghilterra, rivolta contro la Rai: "Toglietelo", cosa si sente

11 dicembre 2022 a

Polemiche per i quarti di finale tra Francia e Inghilterra. La partita, trasmessa su Rai Uno, è finita nel mirino dei tifosi e dei telespettatori per alcuni problemi durante la telecronaca. A raccontare il super-match dei c'erano le voci di Rimedio e Di Gennaro. Ma nel corso della telecronaca c'è stato un problema tecnico che di fatto ha infastidito e non poco i telespettatori. Mentre il duo della Rai provava a raccontare un'azione di Giroud o di Keane, qualcosa andava nel verso storto.

Di fatto sullo sfondo si sentiva un commento in spagnolo. “Ma la Rai non riesce a eliminare quell’odioso ritorno che si sente sotto la telecronaca?”, chiedono in tanti sui social.

Il ‘multi-audio’ dà vita a episodi incredibili : “Ma dice Stones o Strunz?”, scrive un tifoso che ricorda un calciatore tedesco di qualche anno fa. Insomma anche questa volta la telecronaca di viale Mazzini è finita nel mirino. Non sono bastate le polemiche di qualche giorno fa sulle parole poco distaccate e poco imparziali di Adani sull'Argentina. Adesso il "commento in spagnolo" che ha fatto arrabbiare i tifosi. Insomma per i telecronisti della Rai non c'è davvero pace. Si spera che durante la finalissima non ci siano sgradite sorprese...