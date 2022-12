Marocco-Portogallo, la bomba di Fernandes in tv: "Lasciamelo dire"

11 dicembre 2022 a

Marocco-Portogallo è stata una sfida durissima e senza esclusione di colpi. I marocchini hanno portato a casa il risultato con grande coraggio e determinazione. E il Portogallo di Cristiano Ronaldo ha dovuto abbandonare il Qatar. Ma in questa partita c'è altro. I portoghesi non hanno accettato la sconfitta e hanno rivolto accuse pesantissime alla Fifa e al Qatar. A fine gara, Bruno Fernandes è riuscito a divincolarsi dagli addetti stampa della federazione portoghese urlando "lasciatemi stare, lasciatemi andare e fatemi dire quello che penso".

E così in diretta tv è arrivato uno sfogo durissimo: "Si fo***ano tutti. Devo dirlo che è molto strano che per la nostra partita sia stato scelto un arbitro che ha ancora la sua nazionale nella competizione mentre non c'è più nessun arbitro portoghese".

Parole durissime a cui ne sono seguite altre altrettanto velenose: "I nostri arbitrano la Champions League, quindi hanno la qualità e il livello per essere qui, mentre altri evidentemente non sono abituati a questo tipo di partite, non hanno il ritmo per seguire il gioco ed essere lucidi nelle decisioni – ha poi proseguito l'ex calciatore di Novara e Sampdoria –. C'era un rigore nettissimo su di me. Non capisco perché non sia stato fischiato. Sono solo davanti alla porta, non avrei avuto alcun motivo per lasciarmi cadere in una situazione del genere. Sono dispiaciuto soprattutto perché avevamo la sensazione di poter andare molto avanti".