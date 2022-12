Argentina-Croazia, risultato già scritto: cosa accadrà ai rigori

13 dicembre 2022 a

Il Brasile venerdì scorso ha detto addio ai Mondiali dopo i calci di rigore, grazie anche a un super Livakovic e alla perfezione nei penalty dei giocatori croati. Lo stesso portiere è stato eroico, ma non è la prima volta dato che già in passato aveva neutralizzato ben quattro tiri dal dischetto. Mentre Perisic e company hanno segnato sette rigori su otto. Mario Pasalic, che dal dischetto si è presentato in questo Mondiale 2022, nella conferenza stampa della vigilia dell’Argentina, ha spiegato perché lui e i suoi compagni in quei momenti sono praticamente invincibili: "La nostra caratteristica migliore è una forza mentale straordinaria — ha detto l’atalantino— Il fatto che siamo passati dopo i rigori non è solo fortuna”.

Croazia, tra le prime quattro per la terza volta negli ultimi sei Mondiali

Negli ultimi sei Mondiali, per la terza volta la Croazia è tra le prime quattro, dopo il terzo posto di Francia 1998 e il secondo di Russia 2018. Come ha ricordato bene Modric, nessuno dava chance ai vice-campioni in carica, erano in pochi infatti coloro che li vedevano oltre gli ottavi di finale e invece la squadra di Dalic è sempre lì, pronta a giocarsela con tutte e ora va a caccia di un'altra impresa. I croati sono imbattuti in questo Mondiale, hanno vinto una sola partita però. Due pareggi nei gironi e due nella fase a eliminazione diretta, due turni superati grazie ai calci di rigore, in cui i croati sono sempre vincenti, ai Mondiali. Il bilancio è pazzesco: quattro vittorie su quattro.

Croazia, quante vittorie di rigore

Nella sua storia croata, i rigori sono stati disputati in cinque occasioni, la prima volta fu disastrosa. Nel 2008 contro la Turchia i croati mancarono dal dischetto le semifinali all'Europeo. Poi il trend è cambiato e la serie positiva è aperta. Dai rigori la Croazia ha eliminato negli ottavi del 2018 la Danimarca e si è ripetuta pochi giorni battendo nei quarti dei Mondiali di Russia proprio i padroni di casa. In questo Mondiale dal dischetto sono arrivati i successi contro il Giappone, piegato 3-1, e sul Brasile, favoritissimo e sconfitto 4-2.

