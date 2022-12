Argentina-Francia, Adani fatto fuori dalla Rai: clamoroso sospetto

15 dicembre 2022 a

Colpo di scena in Rai: fatto fuori Lele Adani alla vigilia della finalissima dei Mondiali in Qatar tra Francia e Argentina. Secondo quanto risulta a Fanpage.it, il commentatore tecnico che più si è esaltato durante il torneo per le gesta dell'argentino Leo Messi (diventando famoso anche in Sud America) non sarà ai microfoni dell'appuntamento più atteso ma verrà dirottato (anzi, retrocesso) sulla finalina per il terzo posto tra Croazia e Messico.

Questo perché a commentare la sfida delle sfide tra la Pulce e Kylian Mbappè sarà la coppia di telecronisti "titolare", quella formata dalla prima voce Alberto Rimedio e dal commentatore tecnico Antonio Di Gennaro. Adani e Stefano Bizzotto, dunque, dovranno "accontentarsi" della gara tra le due grandi sorprese del torneo. In tribuna, a guardare (e forse tifare) resterà Andrea Stramaccioni, anche lui "esploso" come voce tecnica assai apprezzata (e condivisa sui social) in Qatar.

A viale Mazzini vincono le gerarchie, dunque, anche se sui social qualcuno suggerisce che forse la scelta sia stata "pilotata" per evitare polemiche proprio durante la finale di domenica alle 16. Questo perché Adani, tra urla belluine ed esplosioni di gioia al limite del foklore ultrà (il "dribbla anche i cammelli" riferito a Messi rischia fortemente di passare alla piccola storia dei commenti tecnici), si sarebbe di certo attirato le accuse di partigianeria proprio nel momento in cui più si richiede distacco critico.

