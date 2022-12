Francia-Marocco, rivolta contro l'arbitro: errori assurdi

15 dicembre 2022 a

Francia-Marocco è il match che ha portato la nazionale di Deschamps in finale di Mondiali contro l’Argentina. Ma anche la partita della direzione negativa dell’arbitro Cesar Ramos. Il ‘fischietto' messicano, classe 1983, che aveva già diretto l'ottavo di finale tra Portogallo e la Svizzera, è stato protagonista di almeno due episodi controversi. Uno nel primo tempo e uno nel secondo, che hanno provocato le proteste del Marocco prima e della Francia dopo.

Theo Hernandez a contatto con Boufal: era rigore?

In primis l’errore al 26’, quando Theo Hernandez recupera palla che si allunga fino all'interno dell'area di rigore. Il terzino sinistro della Francia in scivolata tocca la palla con l'esterno sinistro ma col piede destro colpisce in pieno Boufal travolgendo il giocatore del Marocco. L'arbitro, tra le proteste generali dei marocchini, ammonisce Boufal assegnando calcio di punizione alla Francia. A livello di regolamento Ramos ha ragionato sulla dinamica dell’azione, di certo però è un grosso errore il cartellino giallo perché allo stesso modo Boufal non fa neanche un'entrata, è proprio Theo Hernandez che frana sul giocatore del Marocco sullo slancio. Secondo l'interpretazione del Var, il tocco di Hernandez annulla la possibilità del rigore. Ma c'è da dire che il terzino francese fa comunque un intervento al limite.

Il fallo di Amrabat su Mbappé nella ripresa

Nel secondo caso invece, Ramos ne combina un’altra ancora più grave, lasciando correre l'azione dopo un intervento durissimo al limite dell'area di rigore di Amrabat su Mbappé. L'attaccante francese corre in velocità lungo l'out sinistro e nel momento in cui stava per sterzare per portarsi la palla sul destro, il centrocampista del Marocco lo falcia in pieno, senza troppi complimenti. L'arbitro incredibilmente lascia correre senza assegnare fallo né ammonire Amrabat. Mbappé resta a terra e le immagini mostrano anche come gli si siano spezzati i lacci delle scarpette.

