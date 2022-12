Qatar 2022, la Croazia si consola col podio: ma il Marocco è comunque storia

17 dicembre 2022 a

La finalina del Mondiale di Qatar 2022 va alla Croazia, che si impone per 2-1 sul Marocco. Succede tutto nel primo tempo, con la partita che si blocca dopo pochi minuti e che viene riportata sui binari dell’equilibrio in pochi secondi, fino al capolavoro firmato da Orsic che ha fatto pendere la bilancia in favore dei croati.

Quest’ultimi sono passati in vantaggio dopo appena sette minuti nella finalina di Doha: schema su calcio di punizione partito da Modric, assist di testa di Perisic e colpo di testa vincente di Gvardiol, uno dei migliori difensori che si sono messi in mostra in Qatar. Il Marocco ha però subito restituito il gol, tra l’altro nella stessa maniera: calcio di punizione deviato da Majer e colpo di testa vincente di Dari, che sigla l’1-1 dopo soli nove minuti. La partita è molto piacevole, con le due squadre che, non avendo nulla da perdere, si affrontano a viso aperto.

E così al 42esimo arriva il gol del nuovo vantaggio della Croazia, che stavolta porta la firma di Orsic, bravo a battere Bounou con una conclusione defilata che rimbalza sul palo e finisce dentro. Nella ripresa il punteggio non cambia più, nonostante le occasioni non manchino da una parte e dall’altra. La Croazia si aggiudica così il terzo posto, mentre il Marocco diventa comunque la prima nazionale del continente africano ad arrivare quarta.