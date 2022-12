Leo Messi, alto tradimento: un fatto clamoroso in Francia

17 dicembre 2022 a

a

a

“Tutto il mondo tifa per Messi, anche qualcuno in Francia sta dalla sua parte, noi cercheremo di prendere la coppa”. Così Didier Deschamps si è espresso nella conferenza stampa alla vigilia della finale del Mondiale di Qatar 2022. Tra l’Argentina di Messi e la coppa c’è solamente la Francia, che però parte favorita e può realizzare un’impresa storica, vincendo il Mondiale per la seconda edizione consecutiva.

Leo Messi campione? "La manina della Fifa": girano strane voci

Deschamps è pienamente consapevole che molti vorranno veder trionfare Messi per quello che rappresenta per il calcio. Addirittura David Trezeguet fa il tifo per il fenomeno argentino: “Lo ripeto continuamente, per me emotivamente, sapendo che sarà la sua ultima Coppa del Mondo, Leo merita di essere campione. Lui fa sognare, questo non toglie alla Francia l’ambizione di voler mantenere il titolo. La Francia è venuta per essere campione del mondo, non c’è dubbio. Qui la differenza è l’età, Leo è a fine carriera, Mbappé ha appena iniziato e stabilirà ogni tipo di record”.

Qatar 2022, quanta Italia nella Francia finalista: galletti, ora ringraziateci

“Col PSG sono la combinazione perfetta - ha aggiunto l’ex calciatore della Juve - ma l’Argentina gioca per Messi, tutto passa da lui. È difficile dal punto di vista personale, emotivo. Questa deve essere una festa ed è una grande finale. È quello che tutti ci aspettavamo, per caratteristiche, storia, sono le due migliori squadre del Mondiale”.