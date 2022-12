Lele Adani devastato: non riesce più a parlare, robe mai viste in Rai

19 dicembre 2022 a

Alla fine, come prevedibile, il più chiacchierato della finale tra Francia e Argentina insieme ai miti Leo Messi e Kylian Mbappé è stato... Lele Adani, in lacrime in diretta. La Rai ha deciso di affidare la telecronaca della finalissima dei Mondiali di Qatar alla coppia di voci "titolare", quella formata da Alberto Rimedio e Antonio Di Gennaro. Per Adani, l'ugola più chiacchierata (e contestata, spesso) di queste settimane spazio solo in studio, accanto a Claudio Marchisio, per i commenti nelle pause della partita già giudicata la finale più bella nella storia dei mondiali di calcio.

Lele Adani "zittito" dalla Rai? E in Argentina... qualcosa di clamoroso

Per 80 minuti l'Argentina ha quasi passeggiato su una Francia svuotata e impotente. Poi è entrato in scena Mbappé, con due gol in 2 minuti. Dall'80', è iniziato un altro match fatto di tensione ai massimi, ribaltamenti di fronte, occasioni da una parte e dall'altra. E due irriducibili fenomeni, Leo e Kylian, a far tornare alla mente Italia-Germania 4-3 di Mexico 70, "la partita del secolo". Ora, ne abbiamo un'altra per quello nuovo. E Adani ha pensato bene di "battezzarla" piangendo in studio come un bambino.



Il paragone tra Messi e Diego Armando Maradona è obbligato. Il conduttore Alessandro Antinelli dà la parola ad Adani e parte lo show. "Emotivamente forte. Nell'86, anche nella dinamica della partita, quando prendono il 2-2, si è saputo che erano morti, Valdano guarda Burruchaga e dice: 'Noi abbiamo Diego' e ora l'Argentina aveva Messi". Adani, forse il più grande tifoso di Messi d'Italia, balbetta, ha gli occhi lucidi, si porta le mani sul volto e sui capelli, letteralmente devastato dalle emozioni di 120 minuti di puro calcio. Fatica a parlare e andare avanti, e così Antinelli dà la parola a Marchisio e ad Andrea Stramacconi.