Messi e Argentina, c'è un imbucato in finale: "Regole aggirate"

19 dicembre 2022 a

a

a

C’è anche il noto Salt Bae a festeggiare in mezzo al campo con l’Argentina, dopo la vittoria della nazionale sudamericana sulla Francia ai calci di rigore. Il noto imprenditore, macellaio e ristoratore turco che per motivi diversi si è fatto una foto con Angel Di Maria e la coppa, evadendo i protocolli Fifa nel momento di gioia.

In pochissimi possono toccare e accedere al trofeo, e Salt Bae non sarebbe dovuto essere tra questi, comunque riuscendoci. Questo perché tra i suoi clienti ha diversi calciatori, in passato anche lo stesso Diego Armando Maradona è stato nel suo locale, ma ci sono anche molti brasiliani come Ronaldo o lo stesso Kylian Mbappé, domenica protagonista assoluto della sua Francia.

Leo Messi? Ecco cosa ha fatto questa notte: spunta una foto... | Guarda

Argentina, con la vittoria tutti nel a cena da Salt Bae

Con l'Argentina in particolare, Salt Bae ha poi stretto un accordo particolare. Tanto che nelle ore precedenti alla finale del Mondo, infatti, l'imprenditore turco aveva stretto un patto con il presidente della Federazione calcistica dell'Argentina, Claudio Tapia: se la squadra di Scaloni avesse alzato il trofeo, tutta la delegazione campione sarebbe stata ospite del suo locale.

In un video condiviso su "TikTok", lo chef aveva immortalato ancora una volta tutto: "Se l'Argentina è campione, tutta la squadra verrà qui. Se vincono, sarete miei ospiti. Tutto gratis", aveva promesso davanti a un manipolo di fan, che hanno registrato le sue parole in video.