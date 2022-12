Macron accoglie così la Francia? Come reagisce Mbappè

20 dicembre 2022 a

Una squadra perdente in finale, ma comunque forte e rispettevole, va sempre festeggiata. La Nazionale francese è stata attesa lunedì sera alla Place de la Concorde di Parigi da circa 50mila persone, come riportato da RMC Sport. Il tutto poche ore dopo l’addio di Karim Benzema alla Nazionale, che ha destabilizzato ulteriormente l’ambiente. I Bleus hanno ricevuto l’abbraccio di tutti, salutato il presidente Emmanuel Macron (presente in Qatar alla finale), prima del ‘rompete le righe’ e di godersi un po’ di meritato riposo.

Atmosfera da urlo a Place de la Concorde

Un’accoglienza comunque da campioni del mondo per la Nazionale di Didier Deschamps. Un’atmosfera che è stata talmente bella, che anche i calciatori della Francia si sono lasciati andare, mettendo da parte per un attimo la delusione per il secondo posto. Oltre a sorrisi e ringraziamenti, c'è stato anche chi come Giroud e Griezmann ha deciso di rispondere all'entusiasmo dei tifosi, guidando la folla negli applausi, con una scena diventata classica negli stadi dopo una vittoria.

Mbappé, volto da sfinge

Tutti i giocatori dunque si sono sciolti, ritrovando il sorriso. Tutti, tranne uno che proprio non è riuscito a mostrarsi sereno. Si tratta di Kylian Mbappé, che ha salutato il pubblico e applaudito a più riprese, dimostrandosi però una sfinge. Espressione corrucciata per il capocannoniere dei Mondiali, che nonostante la tripletta in finale non è riuscito a vincere il titolo iridato. Ci vorrà del tempo per ritrovare il sorriso.

