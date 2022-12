Leo Messi, l'abbraccio dopo il trionfo? Tutte balle: la verità su questa foto

20 dicembre 2022 a

Un abbraccio, pieno di lacrime, che ha fatto il giro del mondo. L'Argentina ha appena vinto ai rigori il campionato del mondo in Qatar nella finalissima contro la Francia e Leo Messi è l'eroe della partita e della competizione. E lo stesso capitano dell'Albiceleste è il protagonista dell'abbraccio che ha fatto il giro del mondo: una donna bionda si fionda in mezzo al campo e lo insegue, lo raggiunge, gli tocca le spalle, il fuoriclasse si gira e la abbraccia.

Messi, emozionatissimo, scoppia in lacrime. E quell'immagine, appunto, la hanno vista tutti. E tutti, o quasi, hanno creduto a quel che è stato rilanciato un po' ovunque: la signora bionda è sua madre, Celia Maria Cuccittini, perché in effetti la madre della Pulce è bionda. Peccato che la realtà sia differente. Infatti la donna protagonista dell'abbraccio è Antonia Farias, un membro dello staff della nazionale argentina, e lavora per la Federcalcio del paese sudamericano da circa dieci anni. Anche per lei, insomma, il primo mondiale vinto "sul campo", dato che all'Argentina mancava dal titolo del 1986, quello della "mano de Dios" di Diego Armando Maradona.

La Farias ha 42 anni ed è considerata dalla Seleccion una sorta di portafortuna: era infatti presente anche in Brasile, lo scorso giugno, quando l'Argentina ha vinto la Copa America. Amatissima dai giocatori, con Messi ha instaurato un rapporto profondo. E ancora, racconta Fanpage, la Farias per la squadra è anche cuoca: dopo il trionfo con la Francia ha preparato una sontuosa cena rigorosamente argentina. Insomma, non era la madre di Messi. E se non fosse considerata alla stregua di un "talismano", probabilmente, non avrebbe neppure seguito l'Argentina in Qatar.