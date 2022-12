Leo Messi? "Calpestatelo": la foto-choc, al Psg finisce in disgrazia?

21 dicembre 2022 a

Ora è campione del mondo. Ma Leo Messi gioca in Francia, al Paris Saint-Germain dove, per inciso, milita anche Kylian Mbappè, l'altro fenomeno della finalissima di Qatar 2022 tra Argentina e Francia vinta ai rigori dall'Albiceleste. Il punto è che i due, Messi ed Mbappè, già prima dell'epilogo di questi campionati del mondo si sopportavano il giusto. Difficile gestire due come loro nella stessa squadra, la squadra degli emiri, la squadra del Qatar.

E insomma, dopo la vittoria della Seleccion in finale sui Blues, per Leo Messi al Psg la vita potrebbe diventare ben più difficile. E un primo indizio in tal senso arriva direttamente da Parigi, da un pub della capitale francese. Già, perché una maglia di Leo Messi - maglia del Psg - è stata adattata a zerbino.

All'ingresso del pub, così come potete vedere qui in calce, un cartello con la scritta: "Ricorda di pulirti i piedi quando entri". Sotto al cartello, la maglia di Leo Messi, destinata ad essere calpestata dalle suole degli avventori. Un modo assai poco elegante per manifestare a Messi come ora, in Francia, sia decisamente meno gradito.

E la Pulce è decisamente meno gradita non soltanto per i gol in finale, non soltanto per aver vinto. Il punto è che l'Argentina ha vinto e ha anche infierito: si pensi al gestaccio del portiere, Emiliano Martinez, il premio con guanto d'oro proteso come se fosse un pene verso i tifosi francesi. Si pensi anche ai cori nello spogliatoio dell'Argentina, cori di scherno e insulti rivolti alla Francia, a Mbappè e ai suoi compagni. Già, ora la storia di Messi al Psg sarà tutta da scrivere