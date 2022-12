Schweinsteiger, battuta hard con la giornalista: finisce malissimo

21 dicembre 2022 a

Solido centrocampista ai tempi del Bayern Monaco, ma con qualche uscita a vuoto nelle dichiarazioni dopo il ritiro. Cosa che è capitata anche durante la finale mondiale tra Argentina e Francia, dove Bastian Schweinsteiger ha raccontato la rassegna al fianco della giornalista e conduttrice, Esther Sedlaczek. Tra i temi, anche la clamorosa protesta della selezione di Flick (mano davanti alla bocca a mo' di obiezione contro la censura della Fifa sulla fascia di capitano) e l'uscita di scena con poca gloria ai gironi per una questione di differenza reti. L’ex giocatore è scivolato sui titoli di coda a giudicare dall'audacia (nonostante il tono scherzoso) della proposta fatta alla giornalista in diretta tv e dalla risposta ricevuta a corredo di quel momento un po' imbarazzante.

Schweinsteiger e la battuta infelice alla giornalista

"Basta, siamo arrivati ​​alla fine. Questo è tutto per noi. Mi sono divertita molto con te. Grazie", dice la donna. È stato allora che Schweinsteiger non ha resistito e col microfono in pugno non s'è trattenuto: “Esther, è stato davvero divertente. Ora andremo in vacanza insieme per due settimane, vero?”. La domanda spiazza la conduttrice che, almeno inizialmente, non sembra aver colto la sfumatura e risponde con un laconico "Sì, certo". Poco dopo, però, torna in sé e assume un altro tono. "No, no e poi no", afferma con decisione agitando il dito in segno di diniego e completa la frase con "non lo faremo… ti divertirai con la tua famiglia". L'ex giocatore sorride e sfuma così quel momento ironico e di lieve disagio.

Schweinsteiger: “Il bisht a Messi non mi è piaciuto”

Lo stesso Schweinsteiger è sposato con Ana Ivanovic, dopo aver iniziato una relazione con lei nel 2014 ed essersi sposato due anni dopo a Venezia. Durante la finale di Coppa del Mondo, l’ex giocatore ha criticato l’emiro Al-Thani, che, sul palchetto d’onore, ha messo addosso a Leo Messi quel mantello nero (il bisht) che ha sollevato polemiche. "Non mi è piaciuto — ha ammesso l'ex calciatore tedesco — Penso che lo stesso Messi non ne fosse contento”

