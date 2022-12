Cristiano Ronaldo, umiliazione finale: "A chi lo hanno offerto"

22 dicembre 2022 a

La voglia di Champions League per Cristiano Ronaldo è tanta, e il portoghese aveva manifestato questo desiderio — quello di giocare in Europa con una squadra accreditata, e dunque non in quel Manchester United dove ha giocato l’Europa League in questa prima parte di stagione — già dalla scorsa estate. Nelle ultime ore, intanto, ha parlato il Ceo dell'Eintracht Frankfurt, Axel Hellmann, che ha confermato come all'Old Trafford volessero liberarsi di Ronaldo già ad agosto. Il membro del consiglio esecutivo del club tedesco ha affermato che il club dei Red Devils ha offerto Ronaldo a diverse squadre in tutta Europa e ha cercato di sbarazzarsi di lui già nella sessione estiva.

Holzer: “Credo che Ronaldo sia stato offerto a tutti i club di Champions”

La squadra di Oliver Glasner, dunque, avrebbe avuto la possibilità di ingaggiare l'allora attaccante ex Juventus, ma non è rientra nella politica del club un acquisto del genere. In merito a questa possibilità, si è espresso anche Philip Holzer, presidente del consiglio di sorveglianza del club tedesco: "Ho la sensazione che sia stato offerto a tutti i club della Champions League”. Ronaldo ha espresso chiaramente il suo desiderio di lasciare lo United quest’estate, dopo la mancata qualificazione per la Champions League, ma, a quanto pare, non vi erano squadre che giocavano in quella competizione disposte ad ingaggiarlo.

AS: Ronaldo verso l’Arabia

Dalla Spagna, intanto, sono convinti che la sua prossima destinazione sarà l'Arabia Saudita: secondo quanto riportato dal Diario AS, Cristiano Ronaldo sa già quale sarà il suo prossimo club , e diventerà presto un calciatore dell'Al Nassr. Contratto fino all'estate del 2025, ma non si conoscono ancora le cifre esatte dell'ingaggio: dopo giorni di intense trattative, nella giornata di martedì lo staff della squadra araba ha incontrato il rappresentante di Cristiano e ha chiuso un accordo per il quale, per il momento, non si conoscono le cifre esatte. Secondo fonti del club arabo, lo stipendio di Cristiano non raggiungerebbe i 200 milioni di euro a stagione.