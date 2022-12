Francia, la voce indiscreta: "Scoperta la talpa", chi ha rovinato la finale

22 dicembre 2022 a

La Francia è così forte e piena di talenti che è riuscita quasi a vincere il Mondiale di Qatar 2022 con uno spogliatoio completamente spaccato. Romain Molina, famoso giornalista investigativo dello sport transalpino, ha svelato che all’interno della squadra di Deschamps c’era una talpa: si tratterebbe di Benjamin Pavard, terzino del Bayern che si sarebbe vendicato per essere stato fatto fuori nel Mondiale.

Sarebbe stato proprio Pavard a far trapelare le notizie su Karim Benzema, il cui leggero infortunio è stato utilizzato come una scusa da Deschamps per farlo fuori: un’esclusione che sarebbe stata fortemente richiesta da Griezmann e Giroud (non a caso titolari inamovibili al Mondiale) e non ostacolata da Mbappè. Ma perché Pavard avrebbe deciso di fare questo a svantaggio della sua nazionale? Il motivo risiederebbe in una lite pesante avuta con Deschamps, che non ha gradito il fatto di essere stato panchinato a favore di Koundè (che non è neanche terzino di ruolo), tra l’altro dopo essere sempre stato titolare nelle qualificazioni.

L’Equipe ha svelato un confronto molto animato verificatosi dopo la partita inaugurale con l’Australia, con i toni tra Pavard e Deschamps che si sarebbero molto accesi. Nei giorni seguenti il terzino avrebbe continuato a rispondere male al ct e al suo staff e avrebbe provocato Deschamps anche durante la finale, chiedendogli come mai non tirasse fuori dal campo Koundè.