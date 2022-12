Francia, Mbappé e la rivelazione sull'Italia: "Giocherei solo al Milan"

23 dicembre 2022 a

a

a

Mbappè non è un tipo che usa giri di parole. L'attaccante francese come è noto ha le idee molto chiare sulla sua carriera. Di fatto in questo momento è il giocatore più forte al mondo e sta per ottenere il passaggio di consegne da Lionel Messi che ha messo finalmente in bacheca la Coppa del Mondo. Da anni al Psg, Mbappè già qualche tempo fa aveva mostrato il desiderio di volare a Madrid per giocare nella squadra guidata da Carlo Ancelotti.

"Messi ha avuto un incontro segreto prima della finale": la rivelazione che spiega tutto

Ma di fatto l'affare è sfumato e gli sceicchi del Psg vogliono tenere Mbappè a tutti i costi. Molto probabilmente l'attaccante francese resterà a Parigi ma non sono esclusi colpi di scena con la sessione estiva del mercato. L'obiettivo finale resta sempre quello di un approdo a Madrid per giocare nel club più forte del mondo. Del resto negli ultimi anni la Coppa dei Campioni è spesso sfumata a Parigi e ora Mbappè non vuole sorprese.

"Togliete la Coppa all'Argentina": Francia, la "valanga" che ribalta il Mondiale

Ci ritenterà anche quest'anno con i parigini, ma di fatto la sua testa potrebbe essere già a Madrid. Ma tra i progetti per il futuro di Mbappè c'è anche una finestra italiana. Infatti il giocatore avrebbe detto di essere stato un tifoso del Milan da bambino e di avere un prgetto chiaro: giocare in futuro in Italia con la maglia rossonera. I tifosi del Milan sognano, ma per il momento la destinazione finale resta quella di Madrid.