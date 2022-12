Gianluca Vialli, Natale drammatico: "Farmaci per il dolore", gli aggiornamenti

25 dicembre 2022 a

Forza, Gianluca Vialli! Per il campione un Natale difficile in ospedale, alle prese con un tumore al pancreas che in questi giorni ha determinato un grave peggioramento delle condizioni di salute dell'ex calciatore di Sampdoria, Cremonese, Juventus e Chealse. Un Natale in ospedale per il fuoriclasse, così come è Natale in ospedale per un altro fuoriclasse, Pelè, alle prese con un cancro al colon.

Accanto a Gianluca Vialli, questo 25 dicembre, la moglie, Cathryn White Cooper, e le figlie, Sofia e Olivia, arrivate dall'Italia proprio per stringersi attorno al loro padre, per far sentire il calore della famiglia.

"Siamo molto preoccupati": drammatica rivelazione dell'amico di Gianluca Vialli

Nei giorni scorsi a Londra sono stati la madre e il fratello Nino, per poi tornare in Italia dopo qualche ora. Oggi in visita anche la sorella Mila.

Secondo quanto si apprende, continuano le terapie, ma la situazione di Gianluca Vialli resterebbe molto complicata e delicata. Al campione vengono somministrati farmaci per sopportare il dolore, circostanza che dà la cifra della difficoltà del momento, drammatico e complesso. Molte le preghiere, i messaggi d'affetto, i post sui social, poi anche gli striscioni. Tutti stretti attorno a Gianluca Vialli, con la speranza che il leone possa vincere ancora una volta questa battaglia, la più difficile.