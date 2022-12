Messi e Maradona? Sfregio a Pelè sulle prime pagine argentine

30 dicembre 2022 a

Vietato scrivere "Il più grande della storia". Pelè è morto e i giornali argentini lo celebrano degnamente, ma senza mai dimenticare il tifo (logico) per Diego Armando Maradona e Leo Messi. Scomparso a 82 anni dopo lunga malattia, Edson Arantes do Nascimento ha fatto in tempo (in qualche modo) a vedere il trionfo dei rivali di sempre dell'Albiceleste ai Mondiali in Qatar, poco meno di due settimane fa. Un trionfo, quello della Seleccion, che ha rilanciato le quotazioni del trascinatore Messi come GOAT, il più grande di tutti i tempi. Perlomeno, oggi la Pulce è appaiata a Diego, altra leggenda argentina. E Pelè? Sull'altro gradino di un podio particolare, visto che lui, Maradona e Messi sono con ogni probabilità tutti allo stesso livello.



Nel giorno del lutto mondiale, però, è quasi straniante leggere le homepage dei giornali di Buenos Aires, dove campeggia una invisibile e forse imbarazzata censura. Pelè è il grandissimo, ma non il più grande, per non offendere i due eroi argentini. La Nation, uno dei più importanti quotidiani del Paese, ha annunciato la morte di Pelè titolando con "L'artista del calcio che ha portato il Brasile in cima al mondo e ha deciso di rimanervi seduto" per poi spiegare che si tratta di "Uno dei più grandi calciatori della storia". "La prima grande stella mondiale del calcio", evidenzia il sito argentino Clarin. Tutto giusto, ma forse manca qualcosa. In giro per il mondo, infatti, Pelè è semplicemente "Il re del calcio".

L'americano New York Times titola: "Pelé, il volto globale del calcio, muore a 82 anni". Mentre il Washington Post scrive: "Muore a 82 anni Pelé, il 're del calcio' che ha rivendicato il titolo di atleta più celebrato al mondo". Non sono da meno i quotidiani inglesi. The Sun titola "Il Re è morto". Per The Athletic: "Pelè è morto a 82 anni". Il Mirror titola: "Pelè, leggenda del calcio brasiliano, è morto a 82 anni dopo una battaglia con il cancro". The Times: "Pelè, prima superstar mondiale del calcio, è morto a 82 anni". Mentre il Daily Mail scrive: "Pelè è morto a 82 anni". Anche il francese L'Equipe ricorda Pelè: "La fine di un mondo". Mentre Le Parisien scrive: "E' morto Pelé: il mondo rende omaggio al 'Re' del calcio". Anche le principali testate sportive spagnole si concentrano ovviamente sulla notizia della scomparsa di Pelè. Marca scrive: "E' morto Pelè. 'O Rei' del calcio". Per As: "E' morto Pelè, il Re del calcio". Mundo Deportivo invece scrive: "E' morto Pelè, leggenda del calcio mondiale". Mentre El Pais titola: "E' morto Pelé, 'O Rei' del calcio a 82 anni". In Portogallo O Jogo titola: "E' morto Pelè. Aveva 82 anni". A Bola: "Pelè è morto". Record: "E' morto Pelè, il Re del calcio".