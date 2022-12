Pelè morto, "usa la mano per grattarti i cog***i". Slavina Instagram

30 dicembre 2022 a

Un tragico, anzi tragicomico equivoco? Oppure la classica slavina social, una burla di pochi diventata poi un terremoto? In ogni caso, Graziano Pellè difficilmente scorderà queste ore. Dall'altro lato del mondo se n'è andato Pelè, il più grande calciatore della storia. E su Instagram in decine scrivono al ben più modesto attaccante pugliese, ex Psv e Southampton nonché ex nazionale azzurro ai tempi di Euro 2016. Famosissimo per aver scelto un finale di carriera assai remunerativo in Cina (subito dopo il torneo francese, fino al 2020) e per la meravigliosa compagna, l'influencer Viky Varga, il 37enne bomber attualmente svincolato ha pubblicato su Instagram una bella foto natalizia di coppia per fare gli auguri ai fan.



Dopo qualche giorno, in concomitanza con la morte dell'82enne O Rey, iniziano a piovere commenti di questo tenore. Non servono ulteriori commenti. "Insegna gli angeli a calciare i rigori", è il primo, che fa sarcasticamente riferimento al celebre rigore con i cucchiaio sbagliato nei quarti di finale di Euro 2016, partita persa dall'Italia contro la Germania per la rabbia del ct dell'epoca, Antonio Conte. "Oggi si chiude un cerchio. Dopo Maradona, un altro senatore volato in cielo. Adesso vi immagino lassù insieme a farvi due scambi mentre ridete e scherzate su chi sia il più forte. Ciao bomber". "Ma perché state scrivendo Rip sotto la foto di Graziano Pellè se è Morto Pelè? Ma non vedete che ha 37 anni ed è pure bianco tra l'altro? Ma ce la fate?". "Ci mancherai o rei" (con tanto di cuore nero ed emoticon della capra, The Goat, il più grande di tutti i tempi. "Chi dice Maradona è meglio di Pellè si sbaglia. Ci mancherai". "Meglio di te solo Maradona, forza Napoli sempre!!".

Qualcuno non abbocca: "Come si dice grattarsi i cog***i in portoghese?". O ancora: "La stessa mano che hai utilizzato per simulare il cucchiaio utilizzala per toccarti le pal***e (non quelle che calci in tribuna)". "Insegna agli angeli a fare il cucchiaio! Ci manchOrei". "Son venuta sul profilo di Graziano Pellè solo perché su Facebook avevo letto di gente che sta scrivendo le condoglianze pensando fosse PELÈ, non ci volevo credere, ma a quanto pare...". Già...