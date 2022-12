Kjaer, allarme-Milan: "Non lo volevamo", cosa succede adesso

31 dicembre 2022 a

Il 4 gennaio il campionato del Milan ricomincerà con una partita sulla carta abbordabile: gli uomini di Pioli saranno impegnati sul campo della Salernitana, dopodiché domenica 8 dovranno vedersela a San Siro contro la Roma di Mourinho. Ai rossoneri non hanno però fatto piacere le sconfitte maturate in amichevole: i risultati lasciano il tempo che trovano in questa fase, però le prestazioni hanno fatto scattare un piccolo campanello d’allarme.

In particolare il pesante ko subito in casa del Psv Eindhoven non è piaciuto al Milan, che non si aspettava di chiudere così male l’ultima amichevole prima della ripresa del campionato. Dopo la sconfitta Simon Kjaer ha parlato senza peli sulla lingua ai microfoni di Sky: “Abbiamo commesso troppi errori tecnici, non è quello che volevamo e dobbiamo migliorare entro il 4 gennaio. Non è una questione di concentrazione o maturità, ho visto tutta la squadra lavorare bene durante tutti gli allenamenti. Ma abbiamo perso le ultime tre gare e dobbiamo cambiare”.

Ovviamente non c’è alcun motivo per fare drammi, basti pensare che anche il Napoli ha perso le ultime due amichevoli, tra l’altro disputate al Maradona. A contare saranno soltanto le partite di campionato: “Dobbiamo fare di tutto per prendere più punti possibili. Abbiamo ancora tutto da giocare - ha dichiarato Kjaer - siamo il Milan, abbiamo vinto lo scudetto, e sono sicuro che i tifosi saranno con noi e ci supporteranno fino alla fine”.