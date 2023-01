Brasile, il Santos non ritira la maglia di Pelè: c'è un motivo preciso

02 gennaio 2023 a

La maglia numero 10 del Santos non sarà ritirata, anche se per tutti resterà sempre quella di Pelè. Lo ha deciso il presidente del club Andres Rueda che dopo la scomparsa di O Rei, deceduto il 29 dicembre all'età di 82 anni, non aveva escluso questa ipotesi.

Una decisione tutto sommato facile da prendere visto che, così come ha raccontato il massimo dirigente del Santos, era stato lo stesso Pelè, nel 2017, a dire che il 10 non andava ritirato.

Due giorni f, infatti, il club aveva deciso di sospenderne l'uso in attesa di una decisione definitiva da parte del Consiglio, ma ora il presidente Rueda ha spiegato di aver cambiato idea. «La questione è chiusa e io non la sottoporrò all'attenzione del Consiglio, la volontà di Pelé sarebbe stata questa», ha spiegato il presidente del club brasiliano. Intanto è tutto pronto per la veglia funebre in programma oggi a Vila Belmiro, lo stadio del club. Secondo la stampa brasiliana prevista anche la presenza del presidente del Brasile, Inacio Lula da Silva.