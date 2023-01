Pacheta, esplode l'ira dopo la gara col Real Madrid: "Che c..."

02 gennaio 2023 a

Il Real Madrid di Carlo Ancelotti ha battuto per 2-0 il Valladolid grazie alla doppietta di Karim Benzema. Il risultato finale è bugiardo rispetto all’andamento della partita, che è stata molto equilibrata: per avere la meglio i Blancos hanno dovuto usufruire di un calcio di rigore, concesso tra l’altro all’83esimo. Un episodio che ha fatto infuriare il Valladolid, che ritiene di essere stato penalizzato.

L’allenatore Pacheta si è letteralmente infuriato e ha protestato apertamente in conferenza stampa, dato che a suo dire il fallo di mano che ha portato al rigore fischiato in favore del Real Madrid è simile a quello capitato al Valladolid in casa dell’Athletic Bilbao: in quel caso, però, non era stato concesso il tiro dagli undici metri. “Ca***, anche al San Mames era mano - è stato lo sfogo dell’allenatore spagnolo - sono stufo ca***, li fischiassero tutti allora. Sono indignato. Vediamo le immagini del San Mamés e facciamo il confronto, di là non fischiano e qui sì, devono fischiare la stessa cosa anche a me”.

Pacheta non si è fermato qui, ma ha continuato a manifestare il malessere suo e della squadra: “Oggi mi fischiano un rigore contro che l'altra volta non ci hanno dato, e quello dell'altra volta era molto più chiaro. Protesto? Certo ca***, ci mancherebbe anche che non protesto. Capisco che l'arbitro fa un lavoro difficile, ma anche il mio lo è. E attenzione, non dimenticate che io pago gli errori degli arbitri, loro invece non pagano i miei. E per questo mi lamento”.