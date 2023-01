Juve, svelato il grande bluff: "Calciomercato? Bisogna vendere"

02 gennaio 2023 a

Evelina Christillin è una nota tifosa della Juventus e per questo molti hanno fatto il suo nome per la presidenza, lasciata vacante da Andrea Agnelli. Essendo anche membro del consiglio della Fifa per l’Uefa, la Christillin ha però ben chiari i guai seri in cui si è cacciato il club bianconero e ha svelato il grande bluff di alcuni media nazionali: la Juve è alla canna del gas, ha i conti da rimettere in ordine e nella peggiore delle ipotesi potrebbe pure perdere la Serie A.

"Ne sarei onorata ma non è una cosa assolutamente praticabile, in nessun modo”, ha dichiarato la Christillin in merito alle voci di un possibile ruolo nel cda bianconero o l’incarico da presidente. “È giustissimo quello che ha fatto la proprietà - ha aggiunto - azzerando quelli che erano i problemi legati alla gestione finanziaria problematica. Anche il cda è molto snello con cinque persone di super professionisti nel campo legale, commercialistico e finanziario”.

Sebbene nelle ultime settimane c’è chi ha azzardato a parlare di calciomercato in relazione alla Juve, accostando anche giocatori importanti, la Christillin ha riportato tutti sulla terra: “Prima di tutto è giusto che la proprietà rimetta a posto i conti, è l'obiettivo primario. Per questo motivo non credo ci sarà un gran mercato, o saranno parametri zero o non si può spendere. Investire sui giovani non solo è una cosa positiva ma è anche una necessità. Non solo non si potrà comprare, ma temo bisognerà anche vendere”.