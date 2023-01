Cristiano Ronaldo, la clausola segreta: quando torna in Europa (gratis)

03 gennaio 2023 a

Cristiano Ronaldo ha ufficialmente iniziato la sua avventura in Arabia Saudita, dove si appresta a vestire la maglietta dell’Al Nassr. In queste ore il quotidiano spagnolo Marca ha però diffuso un retroscena esplosivo, che potrebbe cambiare le carte in tavola. Il portoghese è prossimo al compimento dei 38 anni e ha firmato un contratto da Paperone, che vale 200 milioni l’anno tra stipendio e sponsorizzazioni.

Secondo Marca l’accordo prevede però una clausola speciale per permettere a CR7 di inseguire l’ossessione Champions League nel caso in cui se ne presentasse l’occasione. Non è infatti un mistero che il portoghese avrebbe voluto ancora giocare la massima competizione europea per club, ma nessuno gli ha offerto questa possibilità. Firmando un contratto fino al 2025 con l’Al Nassr potrebbe sembrare che CR7 abbia definitivamente rinunciato alla Champions, ma a quanto pare non è così.

Nel contratto sarebbe infatti prevista una clausola segreta che potrebbe permettergli di tornare in Premier League la prossima estate. Il Newcastle è infatti di proprietà del fondo d’investimento saudita Pif, che è riconducibile alla famiglia reale che controlla anche l’Al Nassr. Attualmente i Magpies si trovano in terza posizione: se dovessero riuscire a qualificarsi in Champions, allora CR7 potrebbe arrivare in prestito secco per un anno.