Cristiano Ronaldo, voce bomba su Georgina: "È finita"

Cristiano Ronaldo, la nuova vita in Arabia Saudita e forse anche lato sentimentale? Il portoghese e Georgina Rodriguez, infatti, starebbero attraversando una delle loro peggiori crisi, come riporta l’indiscrezione di Telecinco, secondo cui il matrimonio tra l'influencer e il fuoriclasse di Funchal potrebbe essere in pericolo. La Rodriguez e il neo attaccante dell'Al-Nassr starebbero cercando in tutti i modi di apparire 'sereni' sui loro social, ma la mancanza di complicità che dimostrerebbero da tempo avrebbe fatto tornare i dubbi sulla stabilità del loro rapporto.

Telecinco: “Ronaldo e Georgina uniti solo da impegni professionali”

Contratti pubblicitari e altri impegni professionali condivisi, secondo Telecinco, sarebbero le uniche ragioni che tengono unita la coppia in questo momento.

Il che, per il momento, non conferma né smentisce quello che viene definito come un vero e proprio segreto di Pulcinella: a questo proposito il canale tv spagnolo sottolinea come, nei momenti di presunta crisi della coppia, torni in auge la teoria che la relazione tra i due sia pura convenienza. Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo sono genitori di una famiglia numerosa e insieme hanno creato un brand milionario che, mai come ora, potrebbe vacillare insieme al loro amore.