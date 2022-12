Cristiano Ronaldo ricoperto di soldi arabi: "Ha firmato, dove vivrà"

30 dicembre 2022 a

Nonostante le smentite delle scorse ore, Cristiano Ronaldo sta per diventare un nuovo calciatore dell’Al Nassr. Il portoghese ha scelto di chiudere la carriera in Arabia Saudita, ricoperto di soldi: guadagnerà 200 milioni l’anno tra stipendio e accordi commerciali fino a giugno 2025, quando avrà 40 anni. Dopo aver rescisso il contratto con il Manchester United il mese scorso, CR7 ha dovuto sopportare la delusione del Mondiale con il Portogallo.

Adesso intende continuare la carriera in Arabia Saudita, o meglio ha deciso di smetterla con il calcio serio e di accontentarsi dei soldi: in pratica con questa mossa si è definitivamente auto-escluso dalla discussione sul più grande di sempre, non è di certo lui alla luce del finale che ha scelto. A dare la notizia della firma di CR7 sono gli americani di CBS Sports: ulteriore conferma è poi arrivata dal portale Al Arabiya. In Arabia Saudita è già partita la corsa per farsi stampare la maglietta dell’Al Nassr con il nome del portoghese.

Inoltre pare che sia già stata trovata la casa dove si trasferirà insieme a Georgina e ai figli: si tratta di una grande villa situata nei pressi del campo di allenamento. Nel nuovo club CR7 troverà Rudi Garcia, ex allenatore della Roma che è alla guida della formazione araba, attualmente seconda in classifica a -2 dalla capolista Al Shabab. Cristiano Ronaldo troverà tre vecchie conoscenze del calcio europeo: l’ex Napoli Ospina, l’ex Bayern Luiz Gustavo e il camerunese Aboubakar.