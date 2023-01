Vialli, a poche ore da Cremonese-Juve questa foto: un commovente messaggio

04 gennaio 2023 a

Gianluca Vialli riesce a unire due tifoserie differenti: quella della Juventus e quella della Cremonese. A pochi minuti dal calcio di inizio del match di mercoledì 4 gennaio, uno striscione con la scritta "Luca Vialli segna per noi" è stato appeso dai tifosi bianconeri nel settore ospiti. Cori per l'ex centravanti di entrambe le squadre e applausi anche della curva di casa. L'ex allenatore è ricoverato da prima di Natale in una clinica di Londra a causa dell’aggravarsi delle condizioni legate al tumore al pancreas di cui soffre da tempo.

Già nei giorni scorsi, alla vigilia di Natale, un gruppo ti tifosi del "Sampdoria Club of England" ha affisso un mega striscione all’esterno della clinica dove è ricoverato Vialli, con la scritta "Forza Luca". Le immagini dello striscione su sfondo blu sono state pubblicate sulla pagina Facebook del gruppo, dove è presente anche un altro messaggio d'incoraggiamento in inglese all’ex campione: "Forza Gianluca! Tutti i tifosi del Sampdoria Club of England sono con te. Noi ti amiamo e ti adoriamo!".

La stessa Cremonese ha voluto mandare un messaggio su Twitter all'ex attaccante campione d'Italia con Sampdoria e Juventus: "Sempre al tuo fianco". Vialli è infatti nato a Cremona e ha iniziato la sua carriera con la maglia dei grigiorossi.