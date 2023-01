Cristiano Ronaldo "non può giocare": salta tutto per un cavillo?

05 gennaio 2023 a

a

a

Cristiano Ronaldo si è trasferito in Arabia Saudita, dove ha firmato un contratto faraonico con l’Al Nassr. Il club non ha però ancora tesserato il portoghese, che di conseguenza non potrà essere a disposizione dell’allenatore Rudi Garcia (ex conoscenza italiana, alla Roma) per la prossima partita di campionato. Stando a quanto trapela da Riad, si è presentato un problema non di poco conto.

Cristiano Ronaldo infrange la legge in Arabia: come lo "rovina" Georgina

CR7 è infatti il nono straniero dell’Al Nassr, che però ne può aver solo otto in squadra: ciò significa che in teoria per schierare il portoghese qualcuno deve fare le valigie e andare via. Il colombiano Ospiina, il camerunese Aboubakar e i brasiliani Luiz Gustavo e Talisca sono considerati incedibili: il principale indiziato alla partenza è l’uzbeko Jalaluddin Masharipov, che curiosamente è anche l calciatore che finora ha indossato la maglia numero 7. “Ci sono delle trattative in corso per la cessione di uno dei nostri stranieri - ha rivelato una fonte del Al Nassr - ma non sono ancora nella fase conclusiva”.

Georgina gela Ronaldo: a Riad... il video che lo inchioda | Guarda

In attesa che questa situazione si sblocchi, c’è un’altra questione da affrontare: CR7 dovrebbe scontare due giornate di squalifica ricevute quando era ancora in Premier League. La Federazione aveva sottolineato che il provvedimento era valido a livello globale e quindi il portoghese dovrebbe scontare la squalifica anche in Arabia Saudita.