Gianluca Vialli è morto: il dramma del calcio italiano

E' morto Gianluca Vialli. Il 58enne ex bomber di Cremonese, Sampdoria, Juventus, Chelsea e Nazionale non ce l'ha fatta: ha perso la sua ultima battaglia contro il tumore al pancreas che gli era stato diagnosticato nel 2017 e che ha avuto una pesantissima recidiva poche settimane fa. A dicembre, Vialli aveva infatti abbandonato il ruolo di team manager della Nazionale, con cui aveva conquistato l'Europeo nel luglio 2021 a Londra.

E proprio nella "sua" Londra, città d'adozione una volta lasciata la Serie A nel 1996, Gianluca era stato ricoverato poche settimane fa nella stessa clinica dove era stato curato 5 anni fa, per sottoporsi a un nuovo ciclo di terapie anti-cancro. Un altro tragico lutto per il mondo del calcio mondiale, segnato nelle ultime settimane dalla scomparsa prima dell'ex giocatore e allenatore serbo Sinisa Mihajlovic, stroncato anche lui giovanissimo da una leucemia che lo ha visto combattere in parallelo a Vialli, e pochi giorni fa della leggenda non solo brasiliana Pelè, a 82 anni, dopo aver convissuto a lungo con un tumore.



Poche ore fa, uno striscione commovente era apparso sugli spalti di Cremonese-Juventus, prima gara dopo la lunga pausa della Serie A per il Mondiale e le feste di Natale: "Gianluca Vialli segna per noi", c'era scritto. Un coro tante volte sentito negli stadi italiani. Il fatto che quelle parole siano state scritte proprio allo Zini, lo stadio che ha visto nascere il "mito-Vialli", e davanti a due delle maglie della sua vita, è forse l'omaggio del destino più straziante.