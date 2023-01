Zaniolo, rottura con la Roma? Un terremoto, "con chi può firmare"

06 gennaio 2023 a

Potrebbe essere Nicolò Zaniolo il colpo clamoroso di questo calciomercato invernale. Purtroppo per la Roma, viene da aggiungere, visto che la società giallorossa ha tutta l'intenzione di tenersi il trequartista 23enne, pur reduce da una deludente prima parte di stagione ma che mister Josè Mourinho ritiene fondamentale e centrale nel suo scacchiere tattico. Secondo Tiago Pinto, direttore sportivo della Magica, "non ci saranno problemi" per il rinnovo di contratto dell'ex stellina della Primavera dell'Inter, arrivato nella Capitale come parziale conguaglio nell'affare che portò Radja Nainggolan ai nerazzurri ed esploso nel giro di pochi mesi.

La scadenza a giugno 2024 però impone una soluzione rapidissima, per evitare che il nazionale italiano diventi di fatto svincolato e preda di club più danarosi della Roma. In Italia, si parla e si è parlato di Juventus, Milan e Napoli. Ma secondo il Messaggero, quotidiano per forza di cose molto addentro alle cose romane e romaniste, in pole position per il numero 22 ci sarebbero i tedeschi del Borussia Dortmund (sempre bravissimi quando si tratta di far esplodere i giovani con relative super-plusvalenze, basti pensare al francese Dembelè, passato a peso d'oro al Barcellona, o all'inglese Bellingham futuro colpaccio di una big) e gli spagnoli dell'Atletico Madrid. Entrambi i club nelle ultime settimane avrebbero fatto dei sondaggi con l'entourage del giocatore per capire una eventuale disponibilità ad andare all'estero.

"Ogni giorno che passa la possibilità di vedere il classe 1999 lontano dalla Capitale in futuro aumenta - sottolinea anche Sportmediaset -. Perderlo a parametro zero fra un anno e mezzo è il rischio più grande. Nelle ultime settimane non ci sono stati contatti tra Vigorelli, procuratore del giocatore, e il ds giallorosso portoghese che recentemente ha voluto tranquillizzare l'ambiente". "Ora pensiamo solo a giocare - glissa Tiago Pinto -. Abbiamo un buon dialogo con Nicolò e il suo entourage. Non mancheranno i momenti per confrontarci. Alla fine non credo ci saranno problemi". Quello che spera ardentemente anche la tifoseria giallorossa.