Ferrari, fermare la truffa-Red Bull: clamorosa mossa di Vasseur

Frederic Vasseur è pronto a prendere il comando della Ferrari: il nuovo ciclo che vedrà il francese nel ruolo di team principal inizierà ufficialmente lunedì 9 gennaio. La monoposto del prossimo Mondiale è quasi pronta: come riporta La Stampa, il telaio ha superato i crash test e la Fia ha omologato l’ultima specifica di motore. La nuova Ferrari verrà quindi svelata tra poco più di un mese, il 14 febbraio.

Nel frattempo si continuerà a lavorare su tutta una serie di dettagli che riguardano la monoposto, ma ci si occuperà anche del fronte politico della Formula 1. Vasseur dovrà infatti decidere cosa fare con la Federazione per quanto concerne le regole sui nuovi motori che entreranno in vigore nel 2026. La Stampa ha evidenziato il motivo della disputa attualmente in corso: “La Red Bull Powertrains vuole essere considerata un nuovo costruttore, riconoscimento che le regalerebbe una serie di vantaggi tecnici (più ore al banco prova e maggiore possibilità di spesa)”.

“La Ferrari - si legge ancora su La Stampa - potrebbe usare il diritto di veto che le spetta di diritto, ma così avvelenerebbe l’ambiente. La trattativa non sarà facile né indolore”. In attesa di definire questa situazione prettamente politica, la Ferrari proseguirà il lavoro sulla monoposto, con l’idea di rilanciare la sfida a Red Bull e Mercedes: in particolare i tecnici lavoreranno sugli ultimi dettagli dell’aerodinamica, ma i concetti fondamentali sono tutti definiti.