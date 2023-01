Gianluca Vialli, lo straziante biglietto della moglie: ecco cosa rivela

08 gennaio 2023 a

a

a

Il dolore per la scomparsa di Gianluca Vialli no, proprio non se ne va. Un campione, dentro ma soprattutto fuori dal campo. Ci ha lasciato troppo presto, a 58 anni, gli ultimi cinque trascorsi a battagliare contro un tumore al pancreas. Lascia la moglie, Cathryn White Cooper, e le figlie, Sofia e Olivia.

Ovvio, e lacerante, il dolore della moglie. E Cathryn ha voluto consegnare un suo messaggio in una certa misura dedicato a tutti gli italiani che hanno amato Gianluca, un messaggio in un busta con un foglio di carta scritto a computer. Lo fa consegnare da Martina Vian, assistente dell'ex campione negli ultimi quattro anni e mezzo: è lei ad aprire la porta di casa a Chelsea, come racconta il Corriere della Sera.

Video su questo argomento "Quasi tutta la vita insieme": Mancini struggente su Vialli

Sul foglio, in due lingue, prima inglese e poi italiano, questo messaggio: "Luca non solo era uno sportivo di grande talento, rispettato da tutti, ma era soprattutto il marito e il padre più affettuoso. Siamo devastati. Grazie per tutto il vostro sincero amore e supporto", conclude Cathryn. Poche e sentite parole, parole che arrivano dritte dritte al cuore e che fanno male.