Cristiano Ronaldo in Arabia, ecco la sua "umile dimora": schiaffi ai comuni mortali

Bella vita, per Cristiano Ronaldo, mister un miliardo di euro in due anni e mezzo, ossia la lunghezza del contratto che ha da poco firmato con l'Al-Nassr, squadra dell'Arabia Saudita. Insomma, per il fenomeno portoghese, dopo un mondiale disastro e dopo la rottura con il Manchester United addio al calcio di livello in nome del denaro (perché le cifre che voleva, in Europa, nessuno era più disposto a dargliele).

Insomma, CR7 supponiamo se ne farà una ragione. Nel frattempo, la prima partita della sua nuova squadra la ha vista dalla tribuna, bloccato dal tetto al numero degli stranieri tesserabili in Arabia Saudita, problema risolto poche ore fa con la cacciata de facto di un suo compagno di squadra.

E nel frattempo filtrano anche le indiscrezioni circa l'alloggio scelto da mister 1 miliardo di euro: come rivela il Corriere dello Sport, infatti, Cristiano Ronaldo e famiglia soggiorneranno niente meno che all'hotel Four Seasons di Riyadh, ossia il top del top del lusso, il tutto in attesa di trovare una nuova e consona sistemazione.

Come è scontato che sia, l'ex juventino si concede una vita proibitissima ai comuni mortali. E il fatto che ciò che Cristiano Ronaldo si può permettere sia proibito ai comuni mortali lo dimostrano in modo molto diretto e lampante le foto del Four Seasons in questione che potete vedere nell'articolo.