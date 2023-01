Federica Pellegrini? "La notte di Capodanno...", ora si capisce tutto

Francesco Fredella 10 gennaio 2023 a

Cicogna in arrivo? Mistero, per adesso. Ma sembra che l'indiscrezione, legata a Federica Pellegrini e Matteo Giunta, abbia un fondo di verità. E, quindi, potrebbe trattarsi per davvero di una bomba se i due dovessero diventare genitori. Per loro, freschi di nozze, sarebbe la prima volta. I rumors in queste ore si susseguono: la campionessa di nuoto potrebbe essere in dolce attesa.

"Nel suo telefono...". Federica Pellegrini, la rovinosa scenata con il marito

L'indiscrezione è stata anche ripresa da Dagospia. Sempre da rumors, il concepimento sarebbe avvenuto a ottobre, addirittura i ben informati parlano di una location: il Medio Oriente. Non dimentichiamo che Matteo Giunta e la divina Federica hanno partecipato a Pechino Express. Il settimanale Di Più riporta una testimonianza di una persona che alloggiava nello stesso resort delle Maldive, lì i due neosposini hanno trascorso il viaggio di nozze.

Questo testimone ha notato una cosa molto particolare, avvenuta nel corso della notte di Capodanno: la Pellegrini non ha venuto nemmeno un po' di spumante per brindare al nuovo anno. Zero. Il marito, invece, avrebbe stappato due bottiglie. E questo, secondo rumors, farebbe pensare a una presunta gravidanza della Pellegrini.

Non è un mistero che la nuotatrice in passato aveva raccontato di voler diventare al più presto mamma. Ora, questo sogno potrebbe realizzarsi. Usiamo il condizionale, sempre d'obbligo in questo caso. Ma la notizia - dopo le spifferate delle ultime - ore sta correndo in Rete dove non si parla d'altro. I diretti interessanti, intanto, non parlano. Silenzio assoluto.