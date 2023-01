Gianluca Vialli, il video trasmesso dalla Bbc sconvolge il Regno Unito

09 gennaio 2023 a

a

a

L'Inghilterra piange Gianluca Vialli. Dopo il minuto di silenzio rispettato in tutti gli stadi di Serie A, anche il Regno Unito ha voluto ricordare l'ex calciatore che proprio nel Chelsea ha giocato. Nella giornata di domenica 8 gennaio, nel pre partita della sfida di FA Cup contro il Manchester City, all'Etihad Stadium, la squadra ha omaggiato l'ex allenatore: i giocatori si sono allenati indossando la maglia numero 9 che fu di Vialli. Poi il minuto di silenzio e la foto di Gianluca sul maxi schermo accompagnata dalla scritta in tribuna "Gianluca Vialli 1964-2023".

"Il mio più grande cruccio". Vialli, la confessione di Dossena | Guarda

A colpire però il popolo inglese è stato un video. Il filmato, realizzato dalla Bbc, è un vero e proprio tributo all'ex calciatore. Qui viene ripercorsa la sua carriera, con Gianluca che in inglese racconta gli anni in Inghilterra. "L'ho visto ieri il video e avevo davvero qualcosa negli occhi" scrive sotto il filmato diffuso su Twitter un tifoso inglese. E ancora: "Ho appena visto l'omaggio della Bbc a Vialli – gli fa eco un utente –. Leggenda italiana, inglese e mondiale".

Vialli, "solo 4 amici per l'ultimo saluto". La sorpresa sul big Juve

Eppure una tra tutte è stata la frase pronunciata dall'ex calciatore: "You never lose, you either win or you learn", dice nel video. Ossia: "Non perdi mai: o vinci o impari". Poi quella che ora suona come una premonizione: "I will became Chelsea legend", ossia "diventerò una leggenda del Chelsea". E così è stato. Intanto la famiglia preferisce trincerarsi nel silenzio. Sui funerali, che comunque si svolgeranno in forma privata a Londra, non c'è ancora una data precisa.