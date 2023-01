Napoli, gode Spalletti? Mercato: "Colpo da urlo direttamente dal Mondiale"

10 gennaio 2023 a

La vera sorpresa di questa metà di campionato, ora non più in grado di potersi nascondere. Il Napoli di Luciano Spalletti è tornata a macinare dopo la vittoria con la Samp, allungando sulle inseguitrici. Senza dimenticare il cammino nel girone di Champions League, quel primo posto a sorpresa (e senza discussioni) davanti al Liverpool di Jurgen Klopp. Ma la squadra di Aurelio de Laurentiis, ora, fa sul serio anche sul mercato, ed è in corsa per Azzedine Ounahi, centrocampista di proprietà dell'Angers e rivelazione ai Mondiali col Marocco.

Onuhai vuole il Napoli invece che il Leeds

Il club azzurro ha già avanzato una prima proposta per il club francese, in modo da bloccare ora il giocatore per averlo poi a giugno, ma secondo L'Equipe al momento sarebbe il Leeds la squadra meglio posizionata per lui. Lo stesso Ounahi, però, si legge sul quotidiano francese, avrebbe dato la propria preferenza proprio al club di De Laurentiis, lasciando così in stand by la proposta del Leeds che potrebbe arrivare fino a 25 milioni come proposta per l'Angers.

Obiettivo blindare Osimhen

Ma non finisce qui, dato che il Napoli è alla ricerca di un centrocampista offensivo e l’occhio è caduto sul classe 2004 del Genk, Bilal El Khannouss. Ma si lavora anche per blindare Victor Osimhen, lo strepitoso protagonista di questa prima parte di stagione con la maglia del Napoli. Il bomber nigeriano è l'attuale capocannoniere del campionato di Serie A con 10 reti. Stando a quanto riportato da Il Mattino, Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, valuta l'attaccante azzurro, almeno 140 milioni di euro. Una valutazione alta, ma in linea con il mercato europeo e con le tante richieste pervenute.