Koulibaly, "il peggior difensore di sempre": insultato e umiliato dal Chelsea

Kalidou Koulibaly sta vivendo una stagione da incubo. All’indomani dell’umiliante sconfitta per 4-0 patita per mano del Manchester City in FA Cup, il difensore senegalese è stato bersagliato di critiche, con alcuni tifosi londinesi che lo hanno addirittura definito il peggior difensore mai passato per lo Stamford Bridge. Giudizi immeritati, che non dipendono del tutto dalle prestazioni di KK.

Sicuramente contro il City la sua prestazione è stata pessima, ma è tutto il Chelsea ad essere alla deriva. Tra luglio e gennaio i Blues hanno speso oltre 200 milioni di euro soltanto per rinforzare la difesa. 80 per Fofana, 63 per Cucurella, 38 per Koulibaly e 38 per Badiashile. Di questi, solo Koulibaly ha giocato titolare contro il City, dovendo farsi carico di una difesa inedita e inesperta che ha preso una grossa imbarcata. Difficile prendersela anche con Potter, che è subentrato in corsa: è proprio il Chelsea come club a sembrare alla deriva.

Dopo essere partiti con grandi ambizioni, i Blues sono praticamente già fuori dalla corsa per il titolo, con l’Arsenal capolista che è lontanissimo. Anche il quarto posto, e quindi la qualificazione in Champions League, è al momento in forte rischio: il Chelsea paga 10 punti di vantaggio sulla quarta e soprattutto sembra essere nel peggior momento della stagione, con poche o nulle possibilità di rimontare.