Cristiano Ronaldo, che imbarazzo: truffa dell'Al-Nassr, vergogna saudita

Nell’era di internet e dei social non si può nascondere nulla, eppure l’Al Nassr ha provato a farlo, rimediando una grossa figuraccia. La nuova squadra di Cristiano Ronaldo ha provato a darsi un tono, dichiarando però molti più trofei di quelli che ha realmente vinto: dalla biografia di Instagram risultano 45 trofei tra cui 17 titoli della Saudi League e 2 della Champions League asiatica.

In realtà è bastato un semplice controllo sui siti ufficiali per acclarare che l’Al Nassr ha dichiarato il falso: secondo la Fifa i trofei vinti sono 23 e non 45. Inoltre i titoli della Saudi League sono 9 e non 17, mentre la Champions League asiatica non è mai stata vinta dalla nuova squadra di CR7, dato che soltanto una volta è arrivata in finale e ha pure perso (era il 1995). Quest’anno l’Al Nassr non è nemmeno qualificato, ma il portoghese servirà anche per rimediare a ciò e iniziare a competere al massimo livello continentale a partire dalla prossima stagione.

Avendo guadagnato milioni di follower stranieri dopo la firma di Cristiano Ronaldo, l’Al Nassr è stato smascherato subito per quanto concerne questa storia dei trofei. “Che vergogna - ha scritto un utente - Al Nassr rivendica trofei che non ha vinto, così come Cristiano Ronaldo rivendica gol che non ha segnato. Un’unione ordinata”.