Cristiano Ronaldo, "ecco il vero stipendio": la cifra fuori dal mondo

10 gennaio 2023 a

a

a

Cristiano Ronaldo non ha ancora giocato neanche un minuto con l’Al Nassr, ma continua a far parlare di sé. Questo perché si è praticamente ritirato dal calcio che conta, e ha fatto bene se sono vere le cifre che circolano. Stando alle ultime indiscrezioni, messe in circolazione da una fonte vicina al club saudita, il portoghese guadagnerà non 200 ma la bellezza di 400 milioni perché sarà il testimonial dell’Arabia Saudita per la candidatura congiunta con Grecia ed Egitto ai Mondiali del 2030.

"Tre morti": denuncia devastante contro Cristiano Ronaldo

Si tratta di una cifra mostruosa, fuori ogni logica: infatti lo stipendio da calciatore è praticamente una parte minima, dato che la vera fortuna di Cristiano Ronaldo sarà tra bonus, sponsorizzazioni e diritti d’immagine. Lui si è presentato apparentemente carico per questa nuova avventura: di sicuro potrà ancora fare la differenza in campo avendo scelto di giocare in un campionato poco competitivo, e intanto potrà organizzare senza pressioni la fase successiva della sua vita.

Cifre sconvolgenti: quanto spende Cristiano Ronaldo per 1 mese d'affitto

In pratica questa maxi-operazione c’entra poco con il calcio giocato. Cristiano Ronaldo è stato preso soprattutto per svolgere un ruolo chiave nella promozione dell’Arabia Saudita, che vuole prendersi la scena internazionale sull’esempio del Qatar nell’ultima Coppa del Mondo. Tra gol in campo e tanta pubblicità fuori, i sauditi sperano nell’effetto-Ronaldo per avvalorare la candidatura per il 2030.