Gianluca Vialli, orrore a Genova: pompe funebri, il cartello vicino allo stadio

A sei giorni dalla sua scomparsa, spunta un ignobile cartellone contro Gianluca Vialli e la Sampdoria. Accade a Genova, dove in una via nei dintorni dello stadio Luigi Ferraris, è stato imbrattato un cartellone pubblicitario di una nota ditta di pompe funebri che annunciava la sua imminente apertura. Qui è apparsa la scritta "G.L. Vialli Rip" e i colori della società blucerchiata, ossia la Sampdoria, squadra in cui ha giocato l'ex calciatore.

L'autore per il momento resta ignoto, ma la speranza è che le telecamere nella zona lo abbiano ripreso. Intanto Genova piange il suo campione. In questi giorni la città sta organizzando una messa in sua memoria. La data dovrebbe essere il 21 gennaio e Marco Lanna, in contatto constante con la Curia, sta valutando quale sia la sede più adatta dato il numeroso afflusso di persone.

La più gettonata sembra essere la Cattedrale di San Lorenzo alternativamente la Basilica di Carignano. Una scelta, quella di Genova, che arriva dopo la Messa in suffragio tenutasi nella sua Cremona e quella odierna a Roma, nella chiesa di Santa Teresa di Gesù. Presenti i vertici della FIGC e del CONI, nonché il ministro per lo Sport, Andrea Abodi.