Vlahovic, addio Juve: chi mette sul piatto 110 milioni

12 gennaio 2023 a

a

a

Arrivato a gennaio scorso dalla Fiorentina per 70 milioni di euro, ora il futuro di Dusan Vlahovic con la Juve è in forte dubbio. Almeno secondo La Repubblica, che sul proprio giornale di giovedì parla della possibilità che il serbo lasci Torino. Tanti i problemi fisici che stanno condizionando il rendimento del serbo e i rapporti con Massimiliano Allegri non sono dei migliori. In più, la squadra ha cominciato a funzionare anche senza di lui, con Milik in grande spolvero. Ecco dunque che la cessione non è così insensata.

"Ecco gli 11 reati". La carta che travolge Andrea Agnelli: la Juve ora trema davvero

Vlahovic, ancora due settimane di stop prima del rientro con la Juve

Fuori da metà ottobre, l’ultima apparizione di Vlahovic con la maglia della Juve risale al match di Champions League contro il Benfica al Da Luz. Poi l’infortunio e la presenza minima ai Mondiali in Qatar. La pubalgia, però, ancora lo ha tormentato e costretto alla sosta ai box per molto tempo. Al Mondiale, solo una comparsata e due spezzoni con un gol, però inutile ai fini della qualificazione della sua Serbia agli ottavi di finale. Tornata la Serie A, ancora continua a non essere a disposizione e ne avrà ancora per un paio di settimane, probabilmente.

“Pogba, tunnel con risata in allenamento". E i tifosi della Juve si infuriano... | Guarda

Juve, l’Arsenal pronta a offrire 110 milioni per Vlahovic

Intanto il serbo fa gola ai club esteri. E ci sono delle big della Premier League pronte a fare un’offerta. Come l’Arsenal, che, secondo La Repubblica, sarebbe pronta all’offerta folle per strapparlo ai bianconeri offrendo almeno 100 milioni di sterline, ossia 110 milioni di euro. Difficile però che l’operazione possa concretizzarsi già a gennaio, ma se Mikel Arteta decidesse di rompere gli indugi, la Juve non si opporrebbe.