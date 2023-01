Zaniolo, bestemmia in faccia all'arbitro: lo scandalo, immagini forti

13 gennaio 2023 a

La bestemmia prima di tornare in campo. Quella di Nicolò Zaniolo in Roma-Genoa, nella sfida degli ottavi di Coppa Italia vinta 1-0 dalla Roma di José Mourinho con il gol al 64’ di Paulo Dybala. Il giocatore ex primavera dell’inter, noto anche per non riuscire facilmente a mantenere la calma, ha inveito contro l'arbitro per un episodio capitato durante la prima metà di gioco. Dunque, l’argentino non è stato l'unico protagonista della serata, perché sotto i riflettori ci è finito anche Nicolò Zaniolo e non per le sue prestazioni calcistiche.

Zaniolo e la bestemmia: “Era fallo p** *!”

Il centrocampista giallorosso è stato ripreso dalle telecamere di Sportmediaset, mentre stava discutendo con la terna arbitrale prima di tornare in campo. Zaniolo, con un certo nervosismo, discuteva un episodio del primo tempo e ha detto chiaramente: “Era fallo quello, p** *”. La bestemmia si è sentita chiaramente e i commentatori non hanno potuto fare altro che spostare l'attenzione su altro e non commentare ciò che era appena accaduto. I tifosi che erano davanti alla televisione si sono accorti immediatamente e sui social impazza l'hashtag con il nome di Zaniolo.

Mourinho su Zaniolo: “Dispiace i fischi contro di lui, serve rispetto”

In suo difesa, José Mourinho ha speso poche parole nell’intervista post-gara: “Zaniolo? Non sono più un bambino, tra poco compio 60 anni ma so che quando si dà il massimo non si è obbligati a dare di più — ha commentato il tecnico portoghese — Quando un giocatore dà tutto, ha sempre il mio affetto. Mi è dispiaciuto sentire qualche fischio per Zaniolo: alla gente chiedo di non fischiare i miei giocatori".

