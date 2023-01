Milan, passo falso a Lecce: 2-2 in rimonta, scappa il Napoli

14 gennaio 2023 a

a

a

Clamoroso allo stadio di Via del Mare. Il Lecce per poco non è riuscito a fare l’impresa contro il Milan: dopo essersi portati in vantaggio per 2-0 nel primo tempo, i giallorossi sono stati ripresi nel secondo, con la reazione veemente dei rossoneri che ha fatto la differenza. Però il Lecce è stato bravo a resistere nel momento più difficile e a portare a casa un punto molto prezioso per la lotta salvezza: adesso il vantaggio sul terzultimo posto è di 11 lunghezze.

"Cosa diceva di Osimhen prima della partita": Bremer, figuraccia mondiale

La batosta inflitta dal Napoli alla Juventus forse ha sortito effetto pure sul Milan, che è stato autore di un primo tempo di un incubo a Lecce. La squadra di Pioli è al secondo passo falso consecutivo, dopo quello in Coppa Italia contro il Torino. Questo però è più pesante perché è una mazzata per la corsa scudetto: il Milan è infatti scivolato a -9. Un lusso per il Napoli, che aspetta soltanto il risultato dell’Inter, attualmente a -13, mentre la Juve è scivolata a -10 dopo lo scontro diretto disputato al Maradona.

La verità su Napoli-Juventus: cosa c'è dietro la disfatta totale

Ad aprire le danze al Via del Mare è stato un autogol di Theo Hernandez, dopodiché al 23esimo è arrivato il clamoroso raddoppio di Baschirotto. Dopo l’intervallo Pioli si è presentato con due cambi e dopo un quarto d’ora il Milan ha riaperto la partita con Leao. Da quel momento c’è stato un monologo rossonero, che ha portato al pareggio di Calabria al 71esimo. Poi però il muro del Lecce ha retto.